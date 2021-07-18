В Украину прибыла Moderna Ляшко сообщил, когда препарт доставят в регионы

В Украину прибыла Moderna Ляшко сообщил, когда препарт доставят в регионы

После полного курса прививки можно получить международный сертификат о проведении вакцинации.

18 июля детский фонд ООН впервые доставил в Украину вакцину от коронавируса американской компании Moderna. Вакцина предоставлена правительством США через глобальную инициативу COVAX.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, это результаты командной работы на уровне президентов, послов и министров обеих стран.

Также читайте Коронавирус в Киеве сегодня: статистика на 18 июля

"Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Развозка в регионы начнется уже сегодня, 18 июля. В среду (21 июля) вакцина будет в каждой области", — отметил Ляшко.

Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Министр подчеркнул: это означает, что после полного курса прививки ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

"Не медлите, обращайтесь в пункты прививки, центры вакцинации и получите свою защиту от коронавирусной болезни. Возьмите с собой на прививку родителей, бабушек, дедушек, ведь это залог того, что на праздники вы сможете собираться всей семьей, а не только онлайн. Еще раз подчеркиваю: лучшая вакцина та, которая уже введена в организм и работает для вашей защиты. Все вакцины, которые есть в Украине — эффективные и разрешены ВОЗ для экстренного использования. Наши медики продолжают наращивать темпы вакцинации, чтобы защитить как можно больше украинцев", — подчеркнул глава Минздрава Ляшко.

Фото: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

Напомним, на 18 июля 2021 года в Украине от коронавируса в целом проведено 4 061 475 прививок. За сутки 17 июля провакцинировано 50435 человек.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку