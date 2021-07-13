Растаможить "евробляху" теперь можно онлайн: как это сделать

Растаможить "евробляху" теперь можно онлайн: как это сделать

Весь процесс занимает не более 20 минут.

Теперь зарегистрировать "евробляху" в Украине можно онлайн.

Об этом сообщается в Facebook Государственной таможенной службы Украины.

Для того, чтобы "легализовать" автомобиль на европейских номерах, пользователь должен зайти в личный кабинет, перейти в пункт "Ввоз легкового автомобиля" и заполнить таможенную декларацию.

После этого состоится обработка персональных данных, затем система рассчитает сумму платежей, которые можно оплатить по реквизитам вашего банка.

Упрощенное оформление происходит согласно законам Украины от 15 апреля 1403-IX и 1402-IX относительно временного упрощения таможенного оформления автомобилей и снижение общей суммы платежей.

В общем, весь процесс занимает около 20 минут.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине возникли проблемы с растаможкой "евроблях" из трех стран.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку