В психбольнице под Кривым Рогом пациент убил медбрата и сбежал из больницы — СМИ

В психбольнице под Кривым Рогом пациент убил медбрата и сбежал из больницы — СМИ

Мужчина бежал вместе с товарищем по палате.

Под Кривым Рогом в Гейкивська областной психоневрологической больницы нашли мертвым медбрата.

Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что утром 18 июля около 4:00 пациент забил до смерти 54-летнего медработника. Орудием убийства, вероятно, стал стул. Правоохранители разыскивают злоумышленника. Полиция открыла производство по статье "убийство".

В свою очередь, Telegram канал "Олег Ермолинский — блог Кривого Рога" пишет, что 21-летний пациент сбежал из клиники вместе с товарищем по палате. Канал обнародовал фото подозреваемого. По предварительной информации, его зовут Иван. Убежал вместе с другим пациентом — Ярославом. Они могли отправиться пешком в сторону Кривого Рога.

Сейчас в Криворожском районе введен план-перехват. Полицейские разыскивают беглецов.

Как сообщалось, в Белой Церкви Киевской области врач-потрошитель зверски поиздевался над прохожего, нанеся ему 11 колото-резаных ран. Тот впоследствии скончался.

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