Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев привили за сутки

Вакцинация от коронавируса: сколько украинцев привили за сутки

За сутки 17 июля провакцинировано 50 435 человек.

По состоянию на 18 июля 2021 года в Украине от коронавируса целом проведено 4 061 475 прививок.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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"50 435 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 17 июля. Одну дозу получили 34 079 человек, полностью иммунизированы — 16 356 человек. С начала прививочной кампании привито 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу — 2 638 939 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 422 536 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 061 475 прививок", — сообщают в Министерстве здравоохранения.

В течение суток работали:

179 мобильных бригад,

354 пункта прививки;

229 центров вакцинации.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 8 человек, еще 241 человек выздоровели. Было проведено 26 082 теста.

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