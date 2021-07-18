США призывают Россию прекратить агрессию против Украины

Также Штаты акцентируют на необходимости привлечь ответственных за трагедию самолета МН-17.

Миссия США в ОБСЕ призвала РФ привлечь к ответственности виновных в гибели самолета рейса MH17, а также прекратить агрессию против Украины.

Об этом сообщают в видеоролике, который миссия США в ОБСЕ разместила в Твиттере.

"Проходит седьмая годовщина со дня, когда был сбит самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 над территорией восточной Украины. Соединенные Штаты присоединяются к остальным странам ОБСЕ в чествовании памяти трагически погибших 298 невинных людей — пассажиров и членов экипажа: мужчин, женщин, детей, матерей, отцов, сестер, братьев".

Today marks 7 years since the downing of Malaysia Airlines Flight # MH17 over eastern Ukraine. We join other OSCE participating States in mourning the tragic deaths of 298 innocent lives. We call on Russia to ensure that the indicted individuals will face justice. pic.twitter.com/mYcrzudO01 — US Mission to OSCE (@usosce) July 17, 2021

В ролике акцентируют, что по уголовному делу, которое рассматривается судом в Нидерландах, фигурируют четыре человека, подозреваемые в уничтожении самолета, указывают в миссии:

"Все они являются представителями управляемых Россией вооруженных сил на территории восточной Украины. Россия и ее приспешники не могут отрицать того факта, что ракета, выпущенная с российской установки "Бук" с территории восточной Украины, стала причиной катастрофы MH17. Мы призываем Россию обеспечить привлечение указанных лиц, которые сейчас находятся в России или на подконтрольных ей территориях, к ответственности. Мы требуем от России прекратить кампанию агрессии против Украины", — подчеркивает миссия США в ОБСЕ.

Напомним:

Малайзийский Boeing , который в июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.

, который в июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту. Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которую используют в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которая контролировалась тогда боевиками. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

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