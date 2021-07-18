Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять силу своего "Я".

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 июля 2021 рассказывает, что Девам следует искать баланс, а Ракам стоит ожидать изменений.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 июля 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Обдумайте свои действия на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Маг"

Ищите баланс. В любви стремитесь к идеалу. На работе найдите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка кубков"

Время от времени устраивайте маленькие праздники. Наслаждайтесь пребыванием с партнером или партнершей. А на работе нужна небольшая гулянка.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте изменений. В любви возможных кардинальных изменениях. Позаботьтесь о записной вариант на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях попробуйте работать вместе на благо вашей пары. А на работе время проявить профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Император"

Ищите баланс. В отношениях проявите силу характера. В движении по карьерной лестнице убедитесь, что ваша позиция достаточно устойчивая.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте немного огня. В любви попробуйте что-то креативное. А на работе время начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях проверьте партнера или партнершу на жажду средств. В работе выбирайте финансово выгодный вариант.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Умеренность"

Найдите «золотую середину». В отношениях не обижайтесь на партнера или партнершу. Ищите баланс на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте сердце широко. В любви прислушивайтесь к голосу сердца, а в отношениях — к внутреннему голосу.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Повешенный"

Измените свой взгляд на ситуацию. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. А в рабочих вопросах ищите альтернативные мнения.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о своих поступках. В любви возможна расплата за ваши поступки. А на работе остерегайтесь врагов.

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