В Португалии протестуют работники аэропорта: отменены более 200 рейсов.

Акции протестов начались из-за условий оплаты труда.

В Португалии в субботу, 17 июля, из-за забастовки рабочих отменили более 200 рейсов.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Associated Press.

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Португальский государственная телерадиокомпания RTP пишет, что только в Лиссабоне отменили не менее 166 рейсов. Профсоюзы также призвали к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.

Отмечается, что акции протеста из-за условий оплаты труда продлятся как минимум до воскресенья, 18 июля. "Мы снова ожидаем завтра труда и постепенного возвращения к нормальной жизни в понедельник", — сказал исполнительный директор аэропорта Тьерри Лигонньер.

Люди требуют, чтобы компания, которая находится в серьезных финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса, выплатила заработную плату, а также выдала отпускные рабочих.

Как сообщалось, во Франции в субботу, 17 июля, более 100 000 человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". Вблизи Лувра демонстранты скандировали: "Макрон, геть!", "Свобода", а также били металлическими ложками по кастрюлям.

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