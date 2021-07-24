Китай атаковал птичий грипп: подробности

Люди контактировали с домашней птицей.

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа: болезнь уже зафиксирована в трех человек.

Об этом пишет департамент здравоохранения Гонконга.

Они заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, причем один из них скончался.

Смертельный случай произошел в Сюаньхане провинции Сычуань, 51-летняя заболевшая контактировала с домашней птицей. На следующий день после госпитализации женщина умерла.

Вторым заболевшим оказался 57-летний житель Кацзяна провинции Сычуань, вирус которому также передался от птицы. Мужчина находится в критическом состоянии.

Третий случай зафиксировали в Чунцине, 66-летний китаец также контактировал с домашней птицей. Сейчас состояние пациента также критическое.

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Его обнаружили в провинции Цзянсу. Как произошло инфицирование, пока неизвестно, ведь установлено, что этот штамм не обладает "эффективной" способностью массово заражать людей.

Как сообщалось, во многих странах зарегистрированы случаи заболевания домашних и диких птиц гриппом H5N8. Это высокопатогенный вирус птичьего гриппа (AIV). Считалось, что этот подтип гриппа не грозит людям. Однако ситуация изменилась в декабре 2020 года, когда 7 птицеводов на юге России впервые заболели H5N8.

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