Думали, что это COVID-19: в Индии впервые умер зараженный птичьим гриппом пациент

Думали, что это COVID-19: в Индии впервые умер зараженный птичьим гриппом пациент

От последствий птичьего гриппа умер несовершеннолетний мальчик.

В Индии 11-летний мальчик стал первой жертвой птичьего гриппа. Он умер накануне, 20 июля, от последствий этой болезни.

Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в Всеиндийский институт медицинских наук.

По информации издания, ребенка госпитализировали в институт 2 июля с высокой температурой и кашлем. Специалисты сначала считали, что у пациента COVID-19. Тогда ему сделали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. В дальнейшем же исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа.

Сейчас специалисты отслеживают, кто был в непосредственном контакте с умершим мальчиком. Врачам, медсестрам и медицинским работникам, которые лечили мальчика, посоветовали изолироваться и сообщать о боли в горле, чихании и насморке.

По информации издания, за последние 15 лет Индия пережила неоднократные вспышки птичьего гриппа, которые преимущественно поражали дикую и домашнюю птицу. Однако, до этого в стране не было официально зафиксировано случаев смерти человека от этого заболевания.

Специалисты теперь пытаются установить штамм вируса гриппа, который привел к смерти. Врачи говорят, что птичий грипп у людей встречается редко, но если он поражает кого-то, риск смерти очень высок.

"Исследования показывают, что уровень смертности людей от птичьего гриппа достигает 60%", — сказал источник газеты.

Напомним, ранее в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Его обнаружили в провинции Цзянсу. Как произошло инфицирование, пока неизвестно, ведь установлено, что этот штамм не обладает "эффективной" способностью массово заражать людей.

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