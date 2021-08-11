Facebook удалил более 300 аккаунтов из РФ: детали

Их связывают с маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России.
Социальна сеть Facebook сообщила, что удалила сеть аккаунтов пользователей, которая распространяла из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от коронавируса.
Об этом говорится в июльском отчете Facebook.
Это было сделано, чтобы подорвать доверие к вакцинам COVID-19
"Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России", — сообщает в отчете соцсети.
Сеть аккаунтов ориентировалась на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени США, но, к счастью, не смогла сформировать значительную аудиторию поклонников.
Напомним, что ранее сообщалось, что Facebook потребует от сотрудников из США COVID-вакцинации.
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