Facebook удалил более 300 аккаунтов из РФ: детали

Facebook удалил более 300 аккаунтов из РФ: детали

Их связывают с маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России.

Социальна сеть Facebook сообщила, что удалила сеть аккаунтов пользователей, которая распространяла из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от коронавируса.

Об этом говорится в июльском отчете Facebook.

Это было сделано, чтобы подорвать доверие к вакцинам COVID-19

"Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России", — сообщает в отчете соцсети.

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Сеть аккаунтов ориентировалась на пользователей в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени США, но, к счастью, не смогла сформировать значительную аудиторию поклонников.

Напомним, что ранее сообщалось, что Facebook потребует от сотрудников из США COVID-вакцинации.

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