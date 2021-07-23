В Украине падает актульность Facebook: куда идут пользователи

Обороты среди пользователей набирает Instagram.

Компания Facebook теряет украинских пользователей. Популярность соцсети падает в крупных областных центрах нашей страны.

Об этом сообщает коммуникационное агентство plusone.

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По данным аналитиков, за последние полгода аудитория Facebook в Украине не изменилась — сервисами соцсети продолжают пользоваться 16 млн человек. При этом почти настигает Facebook приложение Instagram: им пользуются уже 15 млн украинском.

"Украина остается в тройке лидеров среди соседних стран и крупных европейских государств по проникновению в Instagram. По проникновением в Facebook Украина по-прежнему опережает Германию, Молдову, Беларусь и Россию", — рассказали в агентстве.

Instagram постепенно вытесняет Facebook в Харьковской области (42% против 35%), в Одесской области (47% против 43%), в Запорожской области (39% против 36%). В то же время практически с равным количеством приложениями пользуются пользователи Киевской и Днепропетровской областей.

"Facebook уменьшил долю пользователей более чем 6% в Днепропетровской области. Медианный прирост проникновения Facebook в регионах составил менее 2%, а Instagram — более 4%", — добавили в агентстве plusone.

Напомним, что Служба безопасности Украины призвала всемирно известные компании Apple и Google запретить на территории Украины российскую социальную сеть "ВКонтакте".

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