4 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня День ангела празднуют: Михаил, Алексей и Мария.
Какой сегодня день
Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин.
Этот день призван отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе. Сегодня мир по-прежнему не свободен от сложившихся веками стереотипов, особенно — в отношении женщин. В некоторых сообществах и сейчас считается, что женщине "место в доме", и она должна "работать" прежде всего на создание семьи. Поэтому те, кто хочет сломать эти стереотипы, занимается самообразованием, строит карьеру, сталкивается время от времени с непониманием и предвзятым отношением на рабочем месте и в обществе.
Инициатором праздника в 2006 году выступила американка Барбара Пэйн — основательница партнерской сети таких одиноких работающих женщин. С тех пор это неофициальный праздник отмечается ежегодно и он призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни. Также сегодняшняя дата направлена на искоренение синглизма (англ. Singlism — стигматизация одиноких людей). Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриминацию в отношении одиночек.
Кроме того, сегодня отмечают День спелеолога. Спелеолог — это геолог, который занимается изучением пещер.
День ангела 4 августа
День ангела (именины) сегодня, 4 августа, празднуют: Михаил, Алексей и Мария.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
Сегодня, 4 августа, верующие чтят память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Отношение православной и католической церквей к Магдалине отличается. Если в католицизме ее отождествляют с покаявшейся блудницей из Вифании, то в православии Марию чествуют исключительно как мироносицу.
Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии Магдалины, но предание сообщает, что Мария была молода, красива и вела грешную жизнь. Она родилась в небольшом городе Магдала на берегу Геннисаретского озера. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя. Считается, что Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Смерть ее была мирной: святая умерла в Эфесе.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- В этот день в древности было принято идти в лес за ягодами — черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму — варили варенье и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодница.
- В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля утром были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белый лен, да еще и останавливает его рост.
- В то же время, утренняя роса в этот день имела чудодейственные свойства: женщины, умываясь ней, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.
Приметы:
- На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.
- Коли гроза — сена будет за глаза.
- Лягушки на воде держатся — к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят — к ненастью.
- Пауки спрятались — к дождю.
- Если много слизней в огороде, то в ближайшие дни погода будет сырой.
Что нельзя делать 4 августа
- В этот день не рекомендовалось работать в поле. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии.
- Девушкам в этот день следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.
Что произошло в этот день
- 1687 — гетманом Левобережья (левобережной Украины) избран Ивана Мазепу.
- 1693 — французский монах Дом Периньон (Pierre "Dom" Pérignon) открыл секрет приготовления шампанского.
- 1777 — отставной драгун Филип Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.
- 1783 — заключен Георгиевский трактат. Грузинское царство перешло под протекторат Российской империи.
- 1914 — создана Боевая управа украинских сечевых стрельцов — организационно-координационный центр легиона УСС.
- 1914 — во Львове создан Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым.
- 1922 — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке были выключены в течение минуты 13 млн аппаратов.
- 1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.
- 1934 — на "Криворожстали" запущена первая доменная печь.
- 1962 — заключение лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы, в тюрьме он провел 28 лет.
Этот день в фото
Кто родился в этот день
- 1840 — Крафт-Эбинг, австрийский психолог, стал автором термина "мазохизм".
- 1854 — Мария Заньковецкая, украинская актриса театра и кино.
- 1878 — Антон Крушельницкий, писатель, политический деятель, педагог.
- 1900 — Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI и королева-консорт Соединенного Королевства, мать нынешней королевы Елизаветы II.
- 1901 — Луи Армстронг, американский джазовый музыкант и певец.
- 1927 — Джон Маккарти, американский информатик и исследователь мышления, автор термина "Искусственный интеллект", создатель языка LISP.
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