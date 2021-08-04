4 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

4 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня День ангела празднуют: Михаил, Алексей и Мария.

Какой сегодня день

Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День одиноких работающих женщин.

Этот день призван отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе. Сегодня мир по-прежнему не свободен от сложившихся веками стереотипов, особенно — в отношении женщин. В некоторых сообществах и сейчас считается, что женщине "место в доме", и она должна "работать" прежде всего на создание семьи. Поэтому те, кто хочет сломать эти стереотипы, занимается самообразованием, строит карьеру, сталкивается время от времени с непониманием и предвзятым отношением на рабочем месте и в обществе.

Инициатором праздника в 2006 году выступила американка Барбара Пэйн — основательница партнерской сети таких одиноких работающих женщин. С тех пор это неофициальный праздник отмечается ежегодно и он призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни. Также сегодняшняя дата направлена ​​на искоренение синглизма (англ. Singlism — стигматизация одиноких людей). Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриминацию в отношении одиночек.

Кроме того, сегодня отмечают День спелеолога. Спелеолог — это геолог, который занимается изучением пещер.

Pexels

День ангела 4 августа

День ангела (именины) сегодня, 4 августа, празднуют: Михаил, Алексей и Мария.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Сегодня, 4 августа, верующие чтят память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Отношение православной и католической церквей к Магдалине отличается. Если в католицизме ее отождествляют с покаявшейся блудницей из Вифании, то в православии Марию чествуют исключительно как мироносицу.

Евангелие ничего не повествует нам о юных годах Марии Магдалины, но предание сообщает, что Мария была молода, красива и вела грешную жизнь. Она родилась в небольшом городе Магдала на берегу Геннисаретского озера. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она стала верной ученицей Спасителя. Считается, что Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Смерть ее была мирной: святая умерла в Эфесе.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день в древности было принято идти в лес за ягодами — черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму — варили варенье и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодница.

В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля утром были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белый лен, да еще и останавливает его рост.

В то же время, утренняя роса в этот день имела чудодейственные свойства: женщины, умываясь ней, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

Приметы:

На Марию сильные росы — льны будут серы и косы.

Коли гроза — сена будет за глаза.

Лягушки на воде держатся — к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят — к ненастью.

Пауки спрятались — к дождю.

Если много слизней в огороде, то в ближайшие дни погода будет сырой.

Что нельзя делать 4 августа

В этот день не рекомендовалось работать в поле. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии.

Девушкам в этот день следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

Что произошло в этот день

1687 — гетманом Левобережья (левобережной Украины) избран Ивана Мазепу.

1693 — французский монах Дом Периньон (Pierre "Dom" Pérignon) открыл секрет приготовления шампанского.

1777 — отставной драгун Филип Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.

1783 — заключен Георгиевский трактат. Грузинское царство перешло под протекторат Российской империи.

1914 — создана Боевая управа украинских сечевых стрельцов — организационно-координационный центр легиона УСС.

1914 — во Львове создан Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым.

1922 — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке были выключены в течение минуты 13 млн аппаратов.

1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.

1934 — на "Криворожстали" запущена первая доменная печь.

1962 — заключение лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы, в тюрьме он провел 28 лет.

Этот день в фото

Украинские солдаты, некоторые ранены на улицах Севастополя. Все они являются узниками немецкой армии, 4 августа 1942. / Associated Press

Электрическая миниатюрная кофемашина, которая крепится на панель приборов автомобиля показана 4 августа 1950. Эту машину можно использовать для приготовления супов, кипячения яиц или нагрева воды для мытья или бритья. Называется кофеваркой "Iro", она продается примерно за 10 долларов и изготавливается во Франкфурте, Германия. / Associated Press

Люди наслаждаются летним днем на пляже на побережье популярного черноморского курорта Ялта на Крымском полуострове, СССР, 4 августа 1959. / Associated Press

Три из 400 официальных хостес в форме во время Олимпийских игр в Риме, 4 августа 1960. / Associated Press

Джеральд Р. Форд дал присягу 38-го президента Соединенных Штатов в Восточной зале Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 августа 1974. / Associated Press

Британская королева Елизавета позирует для фото во время празднования своего 75-го дня рождения в Лондоне, Англия, 4 августа 1975. / Associated Press

Датская актриса и модель Бриджит Нильсен и Сильвестр Сталлоне прибывают в нью-йоркский отель Regency, 4 августа 1985. / Associated Press

Кто родился в этот день

1840 — Крафт-Эбинг, австрийский психолог, стал автором термина "мазохизм".

1854 — Мария Заньковецкая, украинская актриса театра и кино.

1878 — Антон Крушельницкий, писатель, политический деятель, педагог.

1900 — Елизавета Боуз-Лайон, жена короля Георга VI и королева-консорт Соединенного Королевства, мать нынешней королевы Елизаветы II.

1901 — Луи Армстронг, американский джазовый музыкант и певец.

1927 — Джон Маккарти, американский информатик и исследователь мышления, автор термина "Искусственный интеллект", создатель языка LISP.

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