Умер известный украинский художник Александр Ройтбурд

Официально смерть Ройтбурда в музее пока не подтвердили.

Умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. О причинах, по которым художник ушел из жизни, пока ничего неизвестно.

Печальную весть сообщил в Facebook сотрудник музея Кирилл Липатов, но потом удалил пост. Эту же информацию сообщает украинский режиссер Олег Сенцов.

По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Дата прощания с руководителем Одесского художественного музея пока неизвестна.

Напомним, в марте 2018 года тогдашний председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов назначил директором Одесского художественного музея известного художника Александра Ройтбурда.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея еще 6 декабря, однако депутаты облсовета не назначили его. Самым весомым аргументом "против" оказалось уже не раз опровергнуто обвинения, якобы когда-то художник рисовал свои картины человеческими экскрементами. К тому же представителей "Оппозиционного блока" возмутили антироссийские высказывания художника.

"Они развернули против меня очень грязную лживую кампанию травли. Их не устраивает моя политическая позиция. Считаю, что 2 мая 2014 года в Одессе было остановлено наступление "русской весны". Это победа", — объяснял Ройтбурд.

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Александра Ройтбурда восстановили в должности директора Одесского художественного музея

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