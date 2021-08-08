В Одесской области 10-летнего мальчика убило током

Трагедия произошла, когда ребенок взялся молоть зерно на круподерке.

В Одесской области Болградского района 10-летнего мальчика дома ударило током.

Трагедия произошла, когда ребенок взялся молоть зерно на круподерке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области

Без сознания в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра.

На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Киеве на Березняках мужа ударила током местная кофейня.

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