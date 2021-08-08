В Одесской области 10-летнего мальчика убило током

Трагедия произошла, когда ребенок взялся молоть зерно на круподерке.
В Одесской области Болградского района 10-летнего мальчика дома ударило током.
Трагедия произошла, когда ребенок взялся молоть зерно на круподерке.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области
Без сознания в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра.
На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка.
Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Киеве на Березняках мужа ударила током местная кофейня.