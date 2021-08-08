Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 600.

В Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 10 человек, еще 235 людей выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба Миндрава Украины.

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Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 45 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 561 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

За все время пандемии в Украине уже заболело коронавирусом 2 259 151 человек; выздоровели — 2 190 921; умерло — 53 095.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР — 18 276 человек,

методом ИФА — 2 923 человек,

экспресс-тестами — 11 890 человек.

Напомним, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

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