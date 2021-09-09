Лунный календарь на 10-11 сентября: дни, когда не стоит красить волосы

Лунный прогноз на ближайшие два дня.
10-11 сентября - 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона
Косметология
Приветствуются процедуры по очистке кожи лица и тела. Хороший результат дадут пластические операции на шее и лице, а также восстановление поврежденных бровей и ресниц.
Не стоит красить волосы – результат в смысле цвета может оказаться слишком далеким от ожидаемого, также стоит перенести на другой день маникюр и педикюр.
Спорт и фитнес
Хорошие дни для занятий физкультурой и спортом, особенно на свежем воздухе.
Дом, сад и огород
Один из лучших дней для любых домашних дел и домашней выпечки.
От полива растений – как садово-огородных, так и домашних – лучше отказаться.
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