Лунный календарь на 10-11 сентября: дни, когда не стоит красить волосы

Лунный календарь на 10-11 сентября: дни, когда не стоит красить волосы

Лунный прогноз на ближайшие два дня.

10-11 сентября - 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Косметология

Приветствуются процедуры по очистке кожи лица и тела. Хороший результат дадут пластические операции на шее и лице, а также восстановление поврежденных бровей и ресниц.

Не стоит красить волосы – результат в смысле цвета может оказаться слишком далеким от ожидаемого, также стоит перенести на другой день маникюр и педикюр.

Спорт и фитнес

Хорошие дни для занятий физкультурой и спортом, особенно на свежем воздухе.

Дом, сад и огород

Один из лучших дней для любых домашних дел и домашней выпечки.

От полива растений – как садово-огородных, так и домашних – лучше отказаться.

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