Лунный календарь питания: как питаться в сентябре 2021 года

Лунный календарь питания: как питаться в сентябре 2021 года

Как составить свой рацион на каждый день в соответствии с лунным календарем.

Еда не только поддерживает наши силы, но и позволяет улучшить состояние здоровья и принести пользу организму.

Питание – разумеется, только в том случае, если оно правильное – делает человека здоровым, стройным и красивым. Помочь в планировании пищевого рациона могут не только диетологи, но и звезды – они точно знают, что и когда нужно есть, чтобы получить нужный результат. Как должны распределиться наши приоритеты в питании в нынешнем сентябре?

1-2 сентября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День благоприятен для похудения. Наилучший результат даст пост и лечебное голодание – отказ от пищи окажет целебное действие на организм. Разумеется, делать это можно только после разрешения лечащего врача.

Не рекомендуется употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки (цельнозерновой хлеб, отруби, чечевицу и бобовые) – они могут стать причиной раздражения желудка и кишечника, которые в этот день станут особенно уязвимыми.

3 сентября – 26-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Благоприятный день для похудения – можно садиться на диету, голодать и поститься.

В этот день организм легче отдает, чем принимает, поэтому рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов. Тем, кто не собирается придерживаться радикальных систем питания, необходимо питаться умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей. Рекомендуется включить в свой рацион жирную рыбу холодных морей с повышенным содержанием витаминов и полиненасыщенных жирных кислот.

4 сентября – 27-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День не подходит для похудения.

Из рациона необходимо исключить картофель и цитрусовые, особенно апельсины и лимоны. Желательно также не злоупотреблять мясом и мясными изделиями – прежде всего колбасой – и сократить количество жирной, тяжелой и жареной пищи.

Необходимо категорически исключить спиртное – в этот день даже бокал красного сухого вина, обычно приносящего пользу, может нанести невосполнимый вред организму.

5 сентября – 28-й лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

День не подходит для похудения.

Не рекомендуется перегружать желудок – необходимо соблюдать умеренность в питании.

В этот день под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их нужно заменить овощами, фруктами, орехами и зеленью – сельдереем, пастернаком, базиликом, петрушкой, всеми видами салата. Необходимо также включить в рацион свежевыжатые соки – не только фруктовые, но и овощные, а также травяные отвары и чаи.

6 сентября – 29-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

День благоприятен для похудения, только не стоит делать это резкими методами. Так, можно поститься и устраивать разгрузочные дни, а вот голодать нежелательно – организм может негативно отреагировать на такую встряску, и это приведет к проблемам с самочувствием.

Пользу для здоровья принесут супы и каши из злаков, а также молочные и кисломолочные продукты, которые можно употреблять в неограниченных – разумеется, в проделах разумного – количествах. Главное, следить за свежестью и качеством употребляемых продуктов.

7 сентября - 1-2 лунный день, новолуние в знаке Девы

Для похудения день неблагоприятен.

Велика вероятность пищевой аллергии, поэтому необходимо отказаться от любой вредной пищи, прежде всего мяса – жирного, жареного и копченого. Заменить его рекомендуется кашами – без молока и сахара, овощными рагу, салатами из свежих овощей. Жидкость – не только воду и соки, но и супы – нужно исключить из рациона или хотя бы резко ограничить ее количество: она будет плохо выводиться из организма и может "осесть" в нем в виде отеков.

Необходимо также отказаться от вредных привычек – хотя бы на этот день.

8 сентября – 3-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов

День не подходит для похудения.

Есть можно все без исключения, но – при соблюдении одного условия: порции желательно урезать ровно наполовину. Мясо лучше исключить из рациона, пользы оно не принесет. Необходимо также включить в рацион так называемые "горячие" специи – перец чили, хрен, горчицу, имбирь, гвоздику и корицу, они ускорят пищеварительный процесс, что не позволит съеденному отложиться жиром на боках.

9 сентября – 4-й лунный день, растущая Луна в знаке Весов

День не подходит для похудения.

Нежелательно как ограничивать себя в еде, так и переедать: пища должна быть легкой, но при этом полезной, питательной и разнообразной. От мяса и калорийных продуктов рекомендуется отказаться. Желательно включить в рацион как термически обработанные – тушеные и запеченные, так и сырые – в виде салатов – овощи, а вместе с ними – другие привычные для вас продукты.

Фиточаи позволят очистить организм от шлаков и токсинов.

10 сентября – 5-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

Нейтральный день для похудения.

Необходимо исключить из рациона ферментированные продукты – соленые (бочковые) огурцы и помидоры, квашеную капусту, квас, сыровяленые колбасы и сыры, они негативно повлияют на состояние здоровья. Их можно заменить более полезными для здоровья молочными и кисломолочными продуктами, овощами и ягодами.

В употреблении алкоголя необходимо соблюдать умеренность – это может стать причиной недомогания.

11 сентября – 6-й лунный день, растущая Луна в знаке Скорпиона

Нейтральный день для похудения – голодать и поститься сегодня не стоит.

Питание может быть разнообразным – это редкий день, разрешается включать в него не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, соблюдать в питании принцип умеренности.

А вот количество употребляемой жидкости – молока, чая и даже воды, а также молочных продуктов необходимо ограничить.

12 сентября – 7-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День благоприятен для похудения. Хороший результат даст пост или лечебное голодание, которое можно проводить только после консультации с врачом.

Под запретом находится куриное мясо и яйца. Рекомендуется включить в рацион сезонные фрукты и ягоды. Блюда сегодняшнего дня должны быть одновременно вкусными и сытными.

Употребление фиточаев будет способствовать очищению организма и выведению из него шлаком и токсинов.

13 сентября – 8-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День благоприятен для похудения.

Лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы. Тем, кто не намерен отказываться от пиши, рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться еще долгое время.

Лучшее меню этого дня – вегетарианские блюда, составленные из большого количества ингредиентов – например, овощное рагу или постный борщ.

14 сентября – 9-й лунный день, растущая Луна в знаке Стрельца

День не подходит для похудения.

Пост и разгрузочные дни – с благословения лечащего врача – помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Избежать пищевого отравления позволит тщательный контроль над качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов.

От мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять в пищу простые блюда из овощей и фруктов.

15 сентября – 10-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

День не подходит для похудения.

Категорически не рекомендуется голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Стресс, который получит организм, может стать причиной серьезного недуга. Можно – и нужно – пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки, фиточаи и отвары целебных – успокаивающих – трав.

16 сентября – 11-й лунный день, растущая Луна в знаке Козерога

День благоприятен для похудения.

Наилучший результат даст лечебное голодание, решаться на которое нужно только после разрешения лечащего врача.

Рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами.

Необходимо также пить как можно больше чистой воды, отваров из лечебных трав и фиточаев.

17 сентября – 12-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

Нейтральный день для похудения.

Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и, желательно, постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение – яблоки, они могут негативно повлиять на состояние здоровья кишечника. Взамен рекомендуется включить в рацион семечки и орехи.

Целебную силу приобретает вода, поэтому пить нужно как можно больше. Несомненную пользу принесут соки – особенно виноградный, отвары целебных трав и фиточаи.

18 сентября – 13-й лунный день, растущая Луна в знаке Водолея

Рекомендуется очищать организм от шлаков и токсинов, проводя разгрузочные дни при помощи чистой воды, травяных чаев, витаминных отваров (прежде всего шиповникового и облепихового) и детокс-меню.

Категорически не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет "есть" себя изнури. Большую пользу принесут морепродукты – они позволят пополнить количество йода в организме.

В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки.

19 сентября – 14-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День не подходит для похудения.

Можно употреблять самые разные продукты и даже устраивать застолья, главное, соблюдать чувство меры – переедание не лучшим образом отразится на состоянии здоровья. Тем, кто за ним следит, нужно сделать приоритетом в питании овощи, фрукты и свежевыжатые – без добавления сахара – соки.

Особое внимание необходимо уделить орехам – особенно миндалю.

20 сентября – 15-й лунный день, растущая Луна в знаке Рыб

День подходит для похудения и начала диеты – главное, обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

Редкое время, когда можно есть многое из того, что обычно исключается, включая острое и соленое, за исключением мяса и грибов – они лягут на желудок чрезмерной тяжестью.

Велик риск отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью продуктов.

21 сентября – 16-й лунный день, полнолуние в знаке Овна

Нейтральный день для похудения.

При необходимости можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

Нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения, исключение составляет речная и морская рыба. Нельзя переедать, но и отказываться от пищи нежелательно – желудок нуждается в нагрузке.

22 сентября – 17-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

Хороший день для похудения.

В питании необходимо соблюдать умеренность, переедание негативно скажется на состоянии организма. Необходимо отказаться от тяжелой, жирной, жареной и перенасыщенной специями пищи. Мясо лучше заменить растительным белком – например, фасолью – а также в большом количестве включить в рацион овощи, зелень и фрукты, благо, на них сейчас сезон. Желательно пить больше воды и свежевыжатых соков.

23 сентября – 18-й лунный день, убывающая Луна в знаке Овна

День благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить ее зеленью, овощами и орехами.

Чай и кофе лучше заменить травяными настоями, отварами и фиточаями. Особенно полезными окажутся напитки с легким слабительным эффектом – они тоже будут работать на очищение организма.

24 сентября – 19-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День неблагоприятен для похудения.

Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фастфуд.

Из-за серьезной вероятности пищевого отравления нужно исключать из рациона алкогольные напитки и молоко. Пользу организму вообще и кишечнику в частности принесут кисломолочные продукты – творог, кефир или йогурт.

Желательно включить в рацион травяные чаи – они выведут из организма шлаки и токсины.

25 сентября – 20-й лунный день, убывающая Луна в знаке Тельца

День благоприятен для похудения.

Можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе вместо пользы они могут нанести здоровью вред.

Нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуются животные продукты – она может негативным образом сказаться на состоянии организма. Оптимальными блюда в этот день станут овощные супы-пюре, салат с авокадо и цитрусовые – прежде всего грейпфрут.

26 сентября – 21-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День не подходит для похудения.

Особенно внимательно в это время нужно отнестись к состоянию печени и кроветворной системы, поэтому – из-за серьезного риска интоксикации этих органов и всего организма в целом – необходимо отказаться от спиртных напитков, включая даже слабоалкогольные коктейли и пиво. Под запретом находится также жирная, жареная и тяжелая пища.

Пользу организму принесут фиточаи, травяные настойки, а также сезонные овощи, фрукты и ягоды.

27 сентября – 22-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День нейтрален для похудения.

Отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и одновременно питательным.

Также необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого. Мясо в это время лучше заменить овощами и фруктами, которые можно употреблять в пищу без ограничений. Стоит также обратить внимание на свежевыжатые соки – причем как фруктовые, так овощные, и фиточаи.

28 сентября – 23-й лунный день, убывающая Луна в знаке Близнецов

День благоприятен для похудения: можно поститься и даже голодать.

Тем, кто не намерен делать ни того, ни другого, необходимо хотя бы урезать привычные порции. Мясо и рыбу лучше заменить овощами, фруктами и кисломолочными продуктами, а от спиртного – как, впрочем, и курения – лучше и вовсе отказаться. Кстати, нынешний день удачен для того, чтобы покончить с вредными привычками раз и навсегда.

29 сентября – 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День неблагоприятен для похудения.

Можно включать в рацион даже те продукты, которые диетологи обычно не рекомендуют к употреблению, единственное правило, которое стоит соблюсти, – не злоупотреблять количеством: чем меньше будут порции, тем лучше для здоровья.

Жидкость в это время будет иметь свойство застаиваться в организме, поэтому лучше – разумеется, на время – сократить ее количество.

30 сентября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День благоприятен для похудения.

Можно поститься, голодать и садиться на диету – все это принесет несомненную пользу организму. Если серьезные ограничения в планы не входят, необходимо хотя бы отказаться от употребления грубой пищи, которая может травмировать желудок и кишечник.

Приоритетными являются овощи, фрукты, а также смузи и свежевыжатые соки.

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