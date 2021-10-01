Заробитчане переводят в Украину все больше денег: сколько поступило с начала года

Заробитчане переводят в Украину все больше денег: сколько поступило с начала года

Денежные переводы выросли на 20% с начала текущего года.

Объем частных переводов из-за границы в Украину за август 2021 года вырос по сравнению с прошлым годом на 21,1%, до $ 1 229 млн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Так, в прошлом году в течение августа поступило $ 1 015 млн. В целом, как свидетельствуют данные НБУ, за январь-август текущего года в Украину перевели $ 9 070 млн. Это, как говорится, на 19,2% больше, чем годом ранее ($ 7610 млн) .

Также, как свидетельствует информация, за январь-август 2021 года украинцы заробитчане, которые работают за рубежом более года, перечислили на родину, $ 1 143 млн, в прошлом году — $ 758 млн.

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