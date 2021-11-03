Тривожна тенденція: у Китаї зафіксовано новий сплеск поширення коронавірусу

Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня.
У Китаї виявлено 93 нових випадків зараження COVID-19 усередині країни.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
З них 35 випадків зареєстровано у місті Хейхе.
У понеділок було виявлено 54 тих, хто заразився всередині країни, в неділю минулого тижня — 59, суботу — 48.
Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня, за цей час у 17 провінціях та районах виявлено понад 500 інфікованих.
ЗМІ називають тенденцію тривожною, оскільки географія нових випадків виявлення захворювань розширюється, попри жорсткі обмежувальні заходи, що вживаються владою.
Загалом у вівторок зафіксовано 109 нових інфікованих, 16 із них прибули до Китаю з-за кордону.
З початку пандемії на території материкового Китаю зареєстровано 97 тис. 423 випадки зараження коронавірусної інфекції, померло 4 тис. 636 осіб, одужало 91 тис. 787.
Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули до Китаю, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.
У дослідженні вчених із Кембридзького, Гавайського університетів та Потсдамського інституту вивчення змін клімату вчені зафіксували зміни типу рослинності в китайській провінції, що створило середовище для поширення кажанів, які є носіями SARS-CoV-2.
Нагадаємо:
- Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов із лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).
- Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії та у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19 протягом тижнів/місяць до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робітників у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".
- Своєю чергою генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що "передчасно" виключатиме версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.