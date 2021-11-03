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Тривожна тенденція: у Китаї зафіксовано новий сплеск поширення коронавірусу

Тривожна тенденція: у Китаї зафіксовано новий сплеск поширення коронавірусу

Associated Press

Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня.

У Китаї виявлено 93 нових випадків зараження COVID-19 усередині країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

З них 35 випадків зареєстровано у місті Хейхе.

У понеділок було виявлено 54 тих, хто заразився всередині країни, в неділю минулого тижня — 59, суботу — 48.

Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня, за цей час у 17 провінціях та районах виявлено понад 500 інфікованих.

ЗМІ називають тенденцію тривожною, оскільки географія нових випадків виявлення захворювань розширюється, попри жорсткі обмежувальні заходи, що вживаються владою.

Загалом у вівторок зафіксовано 109 нових інфікованих, 16 із них прибули до Китаю з-за кордону.

З початку пандемії на території материкового Китаю зареєстровано 97 тис. 423 випадки зараження коронавірусної інфекції, померло 4 тис. 636 осіб, одужало 91 тис. 787.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули до Китаю, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.

У дослідженні вчених із Кембридзького, Гавайського університетів та Потсдамського інституту вивчення змін клімату вчені зафіксували зміни типу рослинності в китайській провінції, що створило середовище для поширення кажанів, які є носіями SARS-CoV-2.

Нагадаємо:

  • Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов із лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).
  • Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії та у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19 протягом тижнів/місяць до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робітників у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".
  • Своєю чергою генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що "передчасно" виключатиме версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї.

Новини світу: нового розслідування щодо походження COVID-19 не буде – Китай заборонив

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