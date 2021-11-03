Тривожна тенденція: у Китаї зафіксовано новий сплеск поширення коронавірусу

Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня.

У Китаї виявлено 93 нових випадків зараження COVID-19 усередині країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

З них 35 випадків зареєстровано у місті Хейхе.

У понеділок було виявлено 54 тих, хто заразився всередині країни, в неділю минулого тижня — 59, суботу — 48.

Нова хвиля заражень у Китаї розпочалася 17 жовтня, за цей час у 17 провінціях та районах виявлено понад 500 інфікованих.

ЗМІ називають тенденцію тривожною, оскільки географія нових випадків виявлення захворювань розширюється, попри жорсткі обмежувальні заходи, що вживаються владою.

Загалом у вівторок зафіксовано 109 нових інфікованих, 16 із них прибули до Китаю з-за кордону.

З початку пандемії на території материкового Китаю зареєстровано 97 тис. 423 випадки зараження коронавірусної інфекції, померло 4 тис. 636 осіб, одужало 91 тис. 787.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули до Китаю, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.

У дослідженні вчених із Кембридзького, Гавайського університетів та Потсдамського інституту вивчення змін клімату вчені зафіксували зміни типу рослинності в китайській провінції, що створило середовище для поширення кажанів, які є носіями SARS-CoV-2.

Нагадаємо:

Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов із лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).

Уханьського інституту вірусології (WIV). Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії та у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19 протягом тижнів/місяць до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робітників у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".

Своєю чергою генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що "передчасно" виключатиме версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї.

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