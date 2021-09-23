Уряд виділив 20 млрд грн на пільгову іпотеку

Рішення уряду дозволить забезпечити велику кількість українців житлом на умовах іпотеки та фінлізингу.

За даними Міністерства фінансів України, 20 тисяч українських родин, що отримують заробітну плату із державного або місцевого бюджетів, та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла та 12 тисяч квартир на умовах фінансового лізингу.

Як повідомляє преслужба Мінфіну, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про збільшення статутного капіталу АТ "Укрфінжитло" на 20 мільярдів гривень.

Постановою передбачено, що Міністерство фінансів протягом 2021 року здійснює придбання у державну власність акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло" на суму 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики. Для цього буде випущено ОВДП на 20 млрд грн зі строком обігу до 15 років і ставкою доходу до 13% річних.

Постанову про придбання акцій додаткової емісії АТ "Українська фінансова житлова компанія" уряд прийняв відповідно до закону про державний бюджет на 2021 рік, зауважили в міністерстві.

Нагадаємо, за ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%. Ресурс Укрфінжитла буде збільшений вже у поточному році.

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