Правительство выделило 20 млрд грн на льготную ипотеку

Решение правительства позволит обеспечить большое количество украинцев жильем на условиях ипотеки и финлизинга.

По данным Министерства финансов Украины, 20 000 украинских семей, получающих заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 000 ипотечных кредитов для приобретения жилья и 12 000 квартир на условиях финансового лизинга.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении уставного капитала АО "Укрфинжилье" на 20 млрдгривен.

Постановлением предусмотрено, что Министерство финансов в течение 2021 года осуществляет приобретение в государственную собственность акций дополнительной эмиссии "Укрфинжитло" на сумму 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа. Для этого будет выпущено ОВГЗ на 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и ставкой дохода до 13% годовых.

Постановление о приобретении акций дополнительной эмиссии АО "Украинская финансовая жилищная компания" правительство приняло в соответствии с законом о государственном бюджете на 2021 год, отметили в министерстве.

Напомним, по инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%. Ресурс Укрфинжилья будет увеличен уже в текущем году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку