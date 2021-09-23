Ілон Маск рекомендує: 10 улюблених книжок мільярдера про інтелект та кар'єру

Бізнесмен з капіталом у 189,8 млрд доларів має власний топ книжок, що допомогли йому досягти успіху.

Ілон Маск - американський винахідник і мільярдер. Він є одним із засновників міжнародної електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX, яка спеціалізується на космічному транспорті, а також одним з головних інвесторів американської автомобільної компанії Tesla.

Про те, які книжки рекомендує всесвітньо відомий винахідник та інженер Ілон Маск - у матеріалі ТСН.ua.

1. Джеймс Баррат. "Останній винахід людства".

Штучний інтелект зрівняється з людським, а потім і перевершить його. Корпорації та державні структури по всьому світу, конкуруючи між собою, вкладають мільярди в розвиток штучного розуму. Але що чекає нас далі? Вчені задаються питанням: чи не виявиться це винахід останнім - згубним для нас самих? Досягнувши певного рівня розвитку, штучний інтелект зможе сам себе вдосконалювати, без участі людини. У нас з'явиться суперник хитріший і сильніший, ніж ми можемо собі уявити.

"ШІ не повинен бути злим, аби знищити людство. Якщо штучний інтелект буде мати мету і людство просто буде стояти у нього на шляху, він знищить його, як щось само собою зрозуміле, навіть не думаючи про це, – вважає Маск.

2. "Бенджамін Франклін. Біографія", Волтер Айзексон.

Бенджамін Франклін — один з "отців-засновників" США. А також видавець, винахідник, поштмейстер, політик, меценат. Як інженер він створив першу бездимну грубу, громовідвід і біфокальні окуляри, як дипломат - зумів поєднати ідеалізм із політикою балансу сил, як державний діяч - запропонував створити федеральну модель національного уряду. Попри бажання вибудувати ідеальний імідж, він не соромився свого походження й усе життя продовжував підписуватися "Б. Франклін, друкар". Маск вважає його видатним винахідником і своїм натхненником.

3. "Торговці сумнівами", Наомі Орестес і Ерік Конвей.

Автори книжки стверджують, що вчені з політичними зв’язками, приховують факти, пов’язані з низкою проблем суспільної охорони здоров’я, такими як тютюн, використання пестицидів і дірки в озоновому шарі планети.

Маск рекомендував цю книжку до прочитання на конференції у 2013 році, а потім у твіттері підкреслив ключовий висновок книжки: ті самі сили, які заперечували, що куріння викликає рак, заперечували небезпеку зміни клімату.

4. "Володар перснів", Дж. Р. Р. Толкін

Твір поєднує у собі героїчну романтику і наукову фантастику. Це захопливий пригодницький роман і, водночас, сповнена глибокої мудрості книга. Почергово то комічна й домашня, то епічна, а подекуди навіть страхітлива оповідь переходить через нескінченні зміни чудово описаних сцен і характерів. Основою цієї історії є боротьба за Перстень Влади, що випадково потрапив до рук гобіта Більбо Торбина. Саме цього Персня бракує Темному Володареві для того, аби завоювати увесь світ. Тепер небезпечні пригоди випадають на долю Фродо, бо йому довірено цей Перстень.

Популярна історія в жанрі фентезі залишила неабиякий слід і в душі Маска. Він розповідає, що в юності бачив себе людиною, яка рятує світ. Саме тому книга йому так близька.

5. "Основи", Айзек Азімов.

Галактична Імперія на шляху до занепаду. Попереду - тисячоліття варварства і війн. Уникнути цього страхіття неможливо, але є шанс скоротити період руїни. Психоісторик Гарі Селдон знає, як це зробити. Саме він переконує імператора створити Фундацію - скарбницю надбань людства, з якої розпочнеться народження нової величної імперії.

"Уроки історії стверджують, що цивілізації рухаються в циклі. Ви можете відстежити це на прикладі вавилонян, шумерів, за якими слідують єгиптяни, римляни. Очевидно, що зараз ми перебуваємо у висхідному циклі, і, сподіваюся, це так. Надалі можуть виникнути деякі події, які приведуть до зниження рівня технологій. Було б розумно діяти, поки цикл відкритий, і не розраховувати на те, що він буде відкритий багато часу", - прокоментував Ілон Маск.

6. "Конструкції, або чому не ламаються речі", Дж. Гордон.

До роботи в SpaceX Ілон Маск був програмістом. Він розповів, що не знав нічого про космос і ракетобудування. Однак він зміг самостійно вивчити основи ракетобудування. Саме "Конструкції, або чому не ламаються речі" британського вченого Джеймса Гордона послужили йому самовчителем.

"Це дуже хороша книга для вивчення основ проєктування конструкцій", - сказав Маск в інтерв'ю.

Автор неформально і дотепно пояснює, як діють могутні сили, які допомагають будинкам не розвалюватися, вантовим мостам не падати під вагою, а греблі стримувати тисячі тонн води.

7. "Місяць – суворий господар", Роберт Гайнлайн.

У книжці, опублікованій в 1966 році, показано можливе майбутнє колоністів Місяця. В штучно створених містах під поверхнею живуть правопорушники з Землі (Терри), заслані за кримінальні та політичні злочини. Їхні нащадки назавжди залишаються "Місяцеалями (Лунарями)": в результаті фізіологічних змін в організмі під впливом низької гравітації через кілька місяців перебування на Місяці, повернення на Землю стає неможливим - людина не може більше жити в умовах високої гравітації. Маск вважає, що ця книга - кращий твір Р. Гайнлайна.

8. "Путівник Галактикою", Дуглас Адамс.

Книга про суперкомп'ютер, що відповів на питання "У чому сенс життя?". Цей твір Маск прочитав ще в ранньому віці, а пізніше, відправляючи свій Roadster в космос, він використав на демонстраційному екрані напис "Do not Panic!" – саме його було розміщено на обкладинці ранніх видань книги.

9. Штучний інтелект. Етапи. Загрози. Стратегії", Нік Бостром.

Маск неодноразово говорив про небезпеку штучного інтелекту. В своїх численних інтерв'ю він застерігає людство. На думку Маска, за допомогою штучного інтелекту, можна створити безсмертного диктатора, від якого ніхто не зможе втекти.

"Ми дуже швидко рухаємося до цифрового суперінтелекту, який набагато перевершує людський розум. Я вважаю, що це очевидно", - стверджує Маск. Аби зрозуміти, наскільки це небезпечно, він радить прочитати книгу Бострома.

10. "Запалювання. Неформальна історія рідких ракетних видів палива", Джон Д. Кларк.

За словами Маска, ця книга допомогла йому краще розібратися в ракетах. Книга розповідає про принципи роботи ракетного палива і розвиток індустрії ракетобудування в 1960-х – 1970-х роках.

Джон Д. Кларк був американським хіміком, який займався створенням ракетних видів палива. У своїй книжці він розповів про те, як розвивалася ця індустрія і навів наукове пояснення принципів роботи палива.

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