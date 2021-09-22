В Україні ще більше сімей зможуть скористатися програмою "Доступна іпотека під 7%"

В Україні ще більше сімей зможуть скористатися програмою "Доступна іпотека під 7%"

У 2021 році програмою можуть скористатися близько 5 тисяч сімей.

За ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Ресурс Укрфінжитла буде збільшений вже у поточному році.

Про це 22 вересня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Забезпечення українців доступним житлом - пріоритетне питання для Уряду. 22 вересня ми підтримали рішення про випуск облігацій внутрішньої держпозики обсягом 20 мільярдів гривень. Кошти дадуть можливість забезпечити тисячі українських родин доступним житлом у межах програми президента "Доступна іпотека", - заявив очільник уряду.

За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 20 вересня банками підписано 838 кредитних договорів на загальну суму 714,11 млн грн. На первинному ринку - 23,3%, на вторинному – 76,7% угод.

Хто може дозволити собі квартиру мрії та де найбільше отримують кредитів - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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