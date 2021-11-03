Молодик 4 листопада 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Молодик - це час для складання планів на цілий наступний місяць.

Наприкінці дня 4 листопада 2021 року настане молодик в астрологічному знаку зодіаку Скорпіон. Цей молодик призведе до того, що, можливо, ми сумуватимемо через те, чого не досягли, і всі радітимемо всьому, що ми зробили. Це час, коли земляни усвідомлять певні потреби – нам потрібно приймати невдачі, вчитися, розвиватися, змінюватись та пробувати щось нове.

Також молодик - це і час для крайнощів: деякі люди впадають у відчай, а інші - осідлають хвилю блаженства, яка приходить з новими та свіжими ідеями.

А спеціально для ТСН.ua езотерикиня Олена Кузьмич підготувала гороскоп на цей астрологічний період.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Шукайте баланс, не переливайте з пустого в порожнє. Знайдіть те, що підтримує та надихає вас рухатися далі

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Настав час для веселих розваг. Беріть подруг та друзів й гайда розважатися. Але завжди пам'ятайте про наслідки своїх дій.

ТСН.ua



БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Перемоги - попереду. Для цього складіть маршрут успіху й рухайтеся по ньому. Не дайте вашим страхам заважати вам йти вперед.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Перестаньте дивитися собі під ноги. Вийдіть з вашої зони комфорту та сміливо дивіться вгору. Зараз не час для суму.

ТСН.ua



ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Скористайтеся усіма можливими шансами, аби отримати більше коштів. Чітке планування поточного місяця тільки допоможе вам у цьому. Також навчіться заощаджувати.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Знайдіть опору всередині себе. "Насіння" ідей, які ви посіяли, навесні скоро дадуть свої плоди. Навчіться чекати на результат.

ТСН.ua



ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Додайте пристрасті у ваше життя. Розкрийте внутрішній потенціал. Прислухайтеся до своїх інстинктів та інтуїції.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

ТСН.ua

Зараз потрібно зрозуміти, що робити далі. Настав час проявити характер. Візьміть себе в руки і покажіть, на що ви здатні.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Згадайте минуле і знайдіть у ньому ресурс. Відновіть старі зв'язки. Можливо, хтось з минулих друзів нині вам допоможе.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Пропрацюйте свої душевні травми з психологом. Опануйте силу роду. Відвідайте у цей час найстарших представників своєї родини.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Подивіться у вічі своїм комплексам. У вас зараз тільки ви, щоб захисти свої принципи. Проявіть усю мудрість, на яку ви здатні.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Настає період здійснення мрій. Довіряйте всесвіту і він вам допоможе. Медитуйте та займайтеся йогою.

Нагадаємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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