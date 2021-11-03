Молодик 4 листопада 2021: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Молодик - це час для складання планів на цілий наступний місяць.
Наприкінці дня 4 листопада 2021 року настане молодик в астрологічному знаку зодіаку Скорпіон. Цей молодик призведе до того, що, можливо, ми сумуватимемо через те, чого не досягли, і всі радітимемо всьому, що ми зробили. Це час, коли земляни усвідомлять певні потреби – нам потрібно приймати невдачі, вчитися, розвиватися, змінюватись та пробувати щось нове.
Також молодик - це і час для крайнощів: деякі люди впадають у відчай, а інші - осідлають хвилю блаженства, яка приходить з новими та свіжими ідеями.
А спеціально для ТСН.ua езотерикиня Олена Кузьмич підготувала гороскоп на цей астрологічний період.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Шукайте баланс, не переливайте з пустого в порожнє. Знайдіть те, що підтримує та надихає вас рухатися далі
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Настав час для веселих розваг. Беріть подруг та друзів й гайда розважатися. Але завжди пам'ятайте про наслідки своїх дій.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Перемоги - попереду. Для цього складіть маршрут успіху й рухайтеся по ньому. Не дайте вашим страхам заважати вам йти вперед.
РАК (22 червня-22 липня)
Перестаньте дивитися собі під ноги. Вийдіть з вашої зони комфорту та сміливо дивіться вгору. Зараз не час для суму.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Скористайтеся усіма можливими шансами, аби отримати більше коштів. Чітке планування поточного місяця тільки допоможе вам у цьому. Також навчіться заощаджувати.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Знайдіть опору всередині себе. "Насіння" ідей, які ви посіяли, навесні скоро дадуть свої плоди. Навчіться чекати на результат.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Додайте пристрасті у ваше життя. Розкрийте внутрішній потенціал. Прислухайтеся до своїх інстинктів та інтуїції.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Зараз потрібно зрозуміти, що робити далі. Настав час проявити характер. Візьміть себе в руки і покажіть, на що ви здатні.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Згадайте минуле і знайдіть у ньому ресурс. Відновіть старі зв'язки. Можливо, хтось з минулих друзів нині вам допоможе.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Пропрацюйте свої душевні травми з психологом. Опануйте силу роду. Відвідайте у цей час найстарших представників своєї родини.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Подивіться у вічі своїм комплексам. У вас зараз тільки ви, щоб захисти свої принципи. Проявіть усю мудрість, на яку ви здатні.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Настає період здійснення мрій. Довіряйте всесвіту і він вам допоможе. Медитуйте та займайтеся йогою.
Нагадаємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.
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