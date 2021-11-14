У МОЗ України нагадали про методи контрацепції для планування сім'ї: який обрати

Існує багато різних способів контрацепції.
Частиною процесу покращення якості допомоги в плануванні сім'ї є саме вибір методу контрацепції та розуміння потреби партнерів. Щороку у період 2015-2019 рр. у світі робилося в середньому 39 абортів на 1000 жінок віком від 15 до 49 років. 29% всіх вагітностей закінчилися через штучне переривання, при цьому кожний третій аборт проводився в найменш безпечних або небезпечних умовах.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram.
Існує багато різних способів контрацепції. Вони мають різні механізми дії та ефективність у запобіганні небажаній вагітності. При цьому тільки презервативи перешкоджають як вагітності, так і поширенню інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ.
Найпоширеніші методи контрацепції:
- Гормональні методи: оральні таблетки, імплантати, пластирі, вагінальні кільця тощо. Вони виділяють невелику кількість одного або кількох гормонів, які перешкоджають овуляції.
- Внутрішньоматкові спіралі (ВМС) – це контрацептивний засіб, який імплантують у матку, де він виділяє мідний компонент або невелику кількість гормону, щоб запобігти проникненню сперматозоїдів до яйцеклітини.
- Таблетки екстреної контрацепції використовують для запобігання вагітності після незахищеного сексу або якщо контрацепція виявилася неефективною.
- Чоловічі презервативи надягаються на ерегований статевий член безпосередньо перед його введенням.
- Жіночі презервативи можуть залишатися всередині до 10 годин, тому такий презерватив можна «одягнути» за кілька годин до сексу, а не безпосередньо перед початком. При правильному використанні як чоловічі презервативи, так і фемідоми надійно захищають від небажаної вагітності та запобігають передачі хвороб, що передаються статевим шляхом. Обидва засоби утворюють бар’єр, що перешкоджає зустрічі сперми та яйцеклітини.
- Стерилізація вважається постійним та надійним методом. Унаслідок вазектомії стає неможливим потрапляння сперматозоїдів у секрет передміхурової залози чоловіків, а відтак сперматозоїди при статевому акті не потрапляють у статеві шляхи жінки й не можуть запліднити яйцеклітину. Жінки можуть пройти процедуру трубної оклюзії – хірургічного блокування прохідності маткових труб. Важливим є добровільний і усвідомлений вибір такого методу контрацепції.
- Перерваний статевий акт – один із найдавніших природних методів контрацепції, що полягає в виведенні статевого члена з піхви до початку еякуляції. Цей метод украй ненадійний, оскільки сперматозоїди у чоловіка можуть знаходитись в уретрі й виділятися до моменту еякуляції. Крім того, він не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом.
- Симптотермальний метод заснований на тому, щоб обчислити момент овуляції й утримуватися від контактів у цей період. Такий метод досить клопіткий та вимагає щоденної оцінки слизу і базальної температури, яка має вимірюватися відразу після пробудження до будь-якої фізичної активності. І навіть при дуже правильному виконанні цей метод залишається не дуже надійним.
Наголошуємо, що методи й засоби контрацепції, крім презервативів, вимагають консультації лікаря, а деякі навіть хірургічного втручання.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те як запобігання змінило наш секс.
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