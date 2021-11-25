Курс долара і євро на 26 листопада: валюта дорожчає

Курс долара і євро на 26 листопада: валюта дорожчає

Вартість долара становить 27 грн, а євро – 30,3 грн.

У п'ятницю, 26 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси діятимуть протягом найближчих двох вихідних - в суботу та неділю, 27 та 28 листопада.

Офіційні курси валют Нацбанку на 26 листопада:

Долар США – 27,02 грн (плюс 10 коп.).

Євро – 30,33 грн (плюс 16 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 25 листопада:

Долар США – 26,90/27,10 грн.

Євро – 30,10/30,40 грн.

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