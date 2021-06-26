Американський есмінець з керованими ракетами увійшов у Чорне море

Есмінець приєднається до 31 кораблю в Чорному морі для участі в морській частині SB21.

Американський есмінець Arleigh Burke USS Ross увійшов у Чорне море. Він візьме участь у навчаннях Sea Breeze.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США.

"Есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) увійшов у Чорне море для участі у 21-й ітерації навчань Sea Breeze 2021 (SB21), 26 червня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Есмінець приєднається до 31 кораблю в Чорному морі для участі в морській частині SB21. Сценарій навчань призначений для об'єднання збройних сил з Північної і Південної Америки, Європи, Африки, Азії та Австралії для перевірки різних бойових дисциплін на море, на суші і в повітрі, включаючи бойові дії на поверхні, наземні операції, протидію підводній, протиповітряну оборону і методи знешкодження боєприпасів.

"Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США і зараз необхідна як ніколи", - заявила повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Зазначено також, що USS Ross - один з чотирьох есмінців ВМС США, що базуються в Роті (Іспанія).

Нагадаємо, що загалом Sea Breeze-2021 триватимуть з 28 червня по 10 липня. Всього у навчаннях візьме участь 31 держава-учасниця. Також відомо, що до навчань залучили 5 тисяч військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

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