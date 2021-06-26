Американский эсминец с управляемыми ракетами вошел в Черное море

Эсминец присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB21.

Американский эсминец Arleigh Burke USS Ross вошел в Черное море. Он примет участие в учениях Sea Breeze.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

"Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для участия в 21-й итерации учений Sea Breeze 2021 (SB21), 26 июня 2021 года", — сказано в сообщении.

Эсминец присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB21. Сценарий учений предназначен для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на поверхности, наземные операции, противодействие подводной, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году ощутима демонстрацией поддержки Украины со стороны США и сейчас необходима как никогда", — заявила поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Отмечено также, что USS Ross — один из четырех эсминцев ВМС США, базирующиеся в Роте (Испания).

Напомним, что в общем Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля. Всего в учениях примет участие 31 государство-участник. Также известно, что к учениям привлекли 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

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