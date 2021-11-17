Кива так і не став кандидатом наук: рішення Міносвіти

Кива так і не став кандидатом наук: рішення Міносвіти

Комісія Міносвти встановила, що у дисертації Киви немає наукової новизни.

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що після вилучення нагородної зброї його також "позбавили звання кандидата наук".

Про це повідомляє Телеграм-канал "Политика Страны".

Комісія Міносвіти встановила, що у дисертації Киви немає наукової новизни.

"Влада не лише позбавила мене нагородного пістолета, а й сьогодні під час обшуку змусили комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни", — написав політик.

Якщо точніше, то кандидатом наук Кива офіційно так і не став, адже МОН не затвердило рішення вченої ради.

Депутат вважає, що це рішення "черговий формальний привід влади дискредитувати" його. Крім того Кива повідомив, що у квартирі, де проживає його друга дочка, також відбулися обшуки.

Нагадаємо, у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводилися обшуки. Як пояснили у ДБР, з обшуками до народного депутата прийшли через стрілянину з автомата. У день смерті Степана Бандери Кива записав відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів. ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.