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"Не треба соромитися": Лукашенко виступив за укріплення ОДКБ

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"Не треба соромитися": Лукашенко виступив за укріплення ОДКБ

Associated Press

Лукашенко упевнений, що на країни чекають нові виклики.

Олександр Лукашенко заявив щодо необхідності нарощування "миротворчого" потенціалу ОДКБ. Пояснив він це тим, що країни, які перебувають в Організації, можуть зіштовхнутися з новими викликами.

Про це він сказав під час позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ 10 січня.

"На нас чекають серйозні виклики у перспективі. Необхідно зміцнювати ОДКБ, спокійно, планомірно нарощувати всі її компоненти та насамперед миротворчий потенціал. Дуже важливо зберегти мобільність та оперативність дій. Не треба занадто, образно кажучи, соромитися у цьому плані, озираючись на Захід, Америку чи ще якісь держави. Дивитимемося різко на всі боки – звернемо шию", – сказав Лукашенко.

Крім того, він висловив думку, що на тлі протестів в Казахстані країни ОДКБ оперативно і жорстко зреагували у перші хвилини: "Результат видно".

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Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Натомість у Білому домі запросили роз'яснення у Казахстану, чому країна звернулася до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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