"Не треба соромитися": Лукашенко виступив за укріплення ОДКБ

"Не треба соромитися": Лукашенко виступив за укріплення ОДКБ

Лукашенко упевнений, що на країни чекають нові виклики.

Олександр Лукашенко заявив щодо необхідності нарощування "миротворчого" потенціалу ОДКБ. Пояснив він це тим, що країни, які перебувають в Організації, можуть зіштовхнутися з новими викликами.

Про це він сказав під час позачергової сесії Ради колективної безпеки ОДКБ 10 січня.

"На нас чекають серйозні виклики у перспективі. Необхідно зміцнювати ОДКБ, спокійно, планомірно нарощувати всі її компоненти та насамперед миротворчий потенціал. Дуже важливо зберегти мобільність та оперативність дій. Не треба занадто, образно кажучи, соромитися у цьому плані, озираючись на Захід, Америку чи ще якісь держави. Дивитимемося різко на всі боки – звернемо шию", – сказав Лукашенко.

Крім того, він висловив думку, що на тлі протестів в Казахстані країни ОДКБ оперативно і жорстко зреагували у перші хвилини: "Результат видно".

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Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Натомість у Білому домі запросили роз'яснення у Казахстану, чому країна звернулася до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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