"Не надо стесняться": Лукашенко выступил за укрепление ОДКБ

Лукашенко уверен, что страны ждут новые вызовы.
Александр Лукашенко заявил о необходимости наращивания "миротворческого" потенциала ОДКБ. Объяснил он это тем, что находящиеся в Организации страны могут столкнуться с новыми вызовами.
Об этом он сказал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января.
"Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Очень важно сохранить мобильность и оперативность действий. Не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, оглядываясь на Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко во все стороны – свернем шею", – сказал Лукашенко.
Кроме того, он выразил мнение, что на фоне протестов в Казахстане страны ОДКБ оперативно и жестко среагировали в первые минуты: "Результат виден".
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
В Белом доме пригласили разъяснения в Казахстане, почему страна обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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