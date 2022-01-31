Поддержка Франции: в Черное море направляется фрегат

Военный корабль входит в состав группы атомного авианосца, выполняющего миссию в Средиземном море.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины Франция отправляет свой военный фрегат, входящий в состав воздушно-морской группы авианосца Charles de Gaulle, в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает французское издание La Libre.

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Группа атомного авианосца Charles de Gaulle (R91) с февраля по апрель этого года будет выполнять миссию в Средиземном море с заходом одного из фрегатов сопровождения в акваторию Черного моря. Также запланированы полеты в регионе истребителей Rafale.

В издании сообщили, что авианосец Charles de Gaulle выйдет из порта во вторник, 1 февраля, имея на борту 1200 моряков, 22 истребителя Rafale, два самолета-разведчика Hawkeye и два вертолета.

Авианосец будут сопровождать французские фрегаты Forbin (D620), Normandie (D651) и Alsace (D656). Вероятно, один из них и войдет в Черное море.

Фрегат проведет в Черном море три недели.

Напомним, Польша предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

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