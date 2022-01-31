Названа дата встречи советников "нормандской четверки" в Берлине

Продолжение переговоров в "нормандском формате" состоится 10 февраля.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) состоится в Берлине 10 февраля.

Об этом он заявил во время брифинга после заседания Совбеза ООН.

По словам французского дипломата, его страна будет делать все возможное, чтобы способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины.

"Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом. Советники по национальной безопасности встретились в "нормандском формате" несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", — сообщил он.

Напомним, ранее в Париже заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что следующая встреча представителей "нормандского формата" состоится через 2 недели в Берлине. По словам Козака, на этой встрече планируется обсуждение организации выборов в органы местного самоуправления на оккупированном Донбассе.

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