Названо дату зустрічі радників "нормандської четвірки" в Берліні

Продовження переговорів у “нормандському форматі” відбудеться 10 лютого.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр повідомив, що наступна зустріч радників "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) відбудеться в Берліні 10 лютого.

Про це він заявив під час брифінгу після засідання Ради безпеки ООН.

За словами французького дипломата, його країна робитиме все можливе, щоб сприяти деескалації ситуації навколо України.

"Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням. Радники з національної безпеки зустрілися в "нормандському форматі" кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше в Парижі заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що наступна зустріч представників "нормандського формату" відбудеться через 2 тижні у Берліні. За словами Козака, на цій зустрічі планується обговорення організації виборів до органів місцевого самоврядування на окупованому Донбасі.

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