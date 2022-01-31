Підтримка Франції: в Чорне море прямує фрегат

Військовий корабель входить до складу групи атомного авіаносця, який виконуватиме місію в Середземному морі.

На тлі нарощення російських військ біля кордонів України Франція відправляє свій військовий фрегат, що входить до складу повітряно-морської групи авіаносця Charles de Gaulle, до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє французьке видання La Libre.

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Група атомного авіаносця Charles de Gaulle (R91) від лютого до квітня цього року виконуватиме місію в Середземному морі із заходом одного із фрегатів супроводу до акваторії Чорного моря. Також заплановані польоти в регіоні винищувачів Rafale.

У виданні повідомили, що авіаносець Charles de Gaulle вийде з порту у вівторок, 1 лютого, маючи на борту 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, два літаки-розвідники Hawkeye та два гелікоптери.

Авіаносець супроводжуватимуть французькі фрегати Forbin (D620), Normandie (D651) та Alsace (D656). Ймовірно, один з них і зайде в Чорне море.

Фрегат проведе у Чорному морі три тижні.

Нагадаємо, Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

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