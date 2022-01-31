Підтримка Франції: в Чорне море прямує фрегат

Військовий корабель входить до складу групи атомного авіаносця, який виконуватиме місію в Середземному морі.
На тлі нарощення російських військ біля кордонів України Франція відправляє свій військовий фрегат, що входить до складу повітряно-морської групи авіаносця Charles de Gaulle, до акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє французьке видання La Libre.
Група атомного авіаносця Charles de Gaulle (R91) від лютого до квітня цього року виконуватиме місію в Середземному морі із заходом одного із фрегатів супроводу до акваторії Чорного моря. Також заплановані польоти в регіоні винищувачів Rafale.
У виданні повідомили, що авіаносець Charles de Gaulle вийде з порту у вівторок, 1 лютого, маючи на борту 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, два літаки-розвідники Hawkeye та два гелікоптери.
Авіаносець супроводжуватимуть французькі фрегати Forbin (D620), Normandie (D651) та Alsace (D656). Ймовірно, один з них і зайде в Чорне море.
Фрегат проведе у Чорному морі три тижні.
Нагадаємо, Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.
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