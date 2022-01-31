Означає "знищення країни": Данілов закликав Захід не примушувати Україну до виконання Мінських угод

Означає "знищення країни": Данілов закликав Захід не примушувати Україну до виконання Мінських угод

Також Данілов сказав, що Україна має потенціал швидко збільшити свою 250-тисячну армію в разі наступу Росії.

Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Associated Press.

Данілов сказав, що Україна має потенціал швидко збільшити свою 250-тисячну армію в разі наступу Росії.

"Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо мобілізувати від 2 до 2,5 млн людей", — зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з бойовиками на Донбасі. Данілов наголосив, що Москви намагається чинити психологічний тиск і посіяти паніку.

"На жаль, у нас тут багато агентів впливу Російської Федерації, які прагнуть дестабілізації нашої країни зсередини", — сказав секретар РНБО.

Мінські угоди

Олексій Данілов закликав Захід не примушувати Київ виконувати Мінські угоди, бо їхнє виконання, за його словами, загрожує "знищенням країни".

"Коли вони були підписані під дулом російської зброї, всім розумним людям було вже ясно, що ці документи неможливо реалізувати", — каже секретар РНБО.

Данілов попередив, що виконання Мінських угод може спровокувати нестабільність всередині України.

"Якщо суспільство не прийме ці домовленості, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія на це розраховує", — пояснює він.

Також якщо Україна виконає угоди, це дозволить Росії вимагати скасування західних санкцій, які залежать від прогресу в імплементації Мінських угод. Данілов закликав до переговорів про новий документ, який можна було б реально виконати, додавши, що угода "має змусити Путіна просто відтягнути свої війська і танки".

Раніше Олексій Данілов озвучив, скільки днів потрібно Росії для підготовки нападу на Україну.

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