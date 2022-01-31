Глава МИД Великобритании накануне визита в Украину заболела коронавирусом

У министра был запланирован визит в Украину 1 февраля.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая должна была прибыть в Украину с официальным визитом завтра, 1 февраля, получила положительный результат на коронавирус.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она отметила, что заболела, несмотря на то, что получили три дозы вакцины. В связи с болезнью британская дипломат пошла на самоизоляцию.

"Сегодня вечером я сдала положительный результат на Covid. К счастью, у меня сделано три вакцины, и я буду работать из дома, пока буду изолирована", — говорится в сообщении.

Отметим, в Киев на этой и следующей неделе с визитом приедет ряд "иностранных топ-чиновников", среди которых был глава британского МИД Лиз Трасс.

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