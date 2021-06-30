В США мужчина разворовал $24 млн COVID-помощи: что ему грозит

В США мужчина разворовал $24 млн COVID-помощи: что ему грозит

45-летнего мужчину могут посадить за решетку на 30 лет.

В американском штате Флорида во вторник, 29 июня, мужчина признал себя виновным в хищении 24 миллионов долларов, предназначенных для оказания помощи в связи с COVID-19.

Об этом со ссылкой на заявление федеральных прокуроров в Форт-Лодердейле сообщает The Associated Press.

"45-летний Хасан Хаким Браун признал себя виновным по пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. В сентябре ему грозит до 30 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый использовал поддельные документы и подставные компании для мошеннического обращения за финансовой помощью в рамках федеральной программы защиты зарплаты.

По данным следствия, деньги были выплачены компаниям, зарегистрированным на Брауна и его сообщников, а также компаниям, зарегистрированным на поддельные личности, которые контролировались подозреваемым и его сообщниками.

Федеральные прокуроры также заявили, что Браун и его сообщники ранее использовали поддельные и украденные личности, а также банковские счета и подставные компании для кражи денег из банка в Техасе.

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