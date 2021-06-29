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Швеция - Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Швеция - Украина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Associated Press

Текстовый репортаж исторического поединка украинской сборной в плей-офф Чемпионатов Европы.

Во вторник, 29 июня, сборная Украины проведет матч 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко в первом в истории поединке плей-офф континентального первенства будет команда Швеции.

Встреча состоится в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Главным арбитром поединка будет опытный итальянец Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этого исторического поединка.

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  • Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.
  • Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.
  • Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

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