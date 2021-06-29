Швеція - Україна: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж історичного поєдинку української збірної в плейоф Чемпіонатів Європи.

У вівторок, 29 червня , збірна України проведе матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка у першому в історії поєдинку плейоф континентальної першості буде команда Швеції.

Зустріч відбудеться в шотландському Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Головним арбітром поєдинку буде досвідчений італієць Даніеле Орсато. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями довкола цього історичного поєдинку.

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Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

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