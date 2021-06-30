Народні прикмети, обряди і звичаї 30 червня

Лист на дубі розвернеться — добре ловляться щуки.

30 червня вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Триває піст.

30 червня: церковне свято

Мануїл, Савел та Ісмаїл - це християнські мученики. Згідно з житієм, Мануїл, Савел та Ісмаїл були рідними братами і походили з родини знатного перса-язичника. Їхня мати була християнкою і виховала синів у своїй вірі, вони були хрещені. У зрілому віці вони були зараховані до війська царя Адамундара.

Брати були спрямовані до імператора Юліану для мирних переговорів з прикордонних справ. Вони були прийняті з пошаною, але під час язичницького свята в Халкідоні відмовилися прийняти в ньому участь, що викликало гнів Юліана. Після відмови братів відректися від християнської віри вони були піддані тортурам. Після мук Мануїла, Савела та Ісмаїла обезголовили.

30 червня: народні традиції

У народі традиційно спостерігали за погодою у цей день. Мовляв, якщо погода дощова, то зима буде сніжною. Цей день назвали Мануїл Сонцестій. В цей день сонце довго стоїть у зеніті, тому кажуть, що рослини після цього дня дуже швидко ростуть.

30 червня: що варто зробити

За тиждень до дня Івана Хрестителя відзначали свято, присвячене богові сонця Ярилу. В цей день на березі річки або озера — обов’язково біля води — розводили багаття і варили яйця: вважалося, що чим більше їх звариш, тим краще будуть нестися кури.

Також вірили, що цей день нечисть до хат підходить Увечері в цей день стріляли з рушниць, щоб відлякати хвороби і злих духів.

30 червня: що не варто робити

виходити з дому;

ходити до лісу;

блукати темними вулицями;

провокувати конфлікти та сварки.

30 червня: українські народні прикмети

Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.

Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.

Як цвіркун цвіркоче, а пугач кличе "пугу" — на гожу днину.

Лист на дубі розвернеться — добре ловляться щуки.

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