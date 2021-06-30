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Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 30 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро позволяют узнать больше о судьбе

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 июня 2021 рассказывает, что Козерогам следует доверять интуиции, а Ракам следует остерегаться собственных комплексов.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

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Вы почувствуете горечь утраты. В отношениях выясните есть ли у вас силы их продолжать. А на работе остерегайтесь проблем от коллег.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Десятка мечей"

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Будет больно, но вы сможете подняться. В любви все может уничтожиться. А в рабочих вопросах следует быть осторожным.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дьявол"

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Наступает время искушений. В любви поддавайтесь им. А на работе следует избегать коварных людей.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Луна"

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Скрытое станет явным. В отношениях остерегайтесь собственных комплексов. А в решении рабочих вопросов прислушайтесь к внутреннему голосу.

ЛЕВ (22 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

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Небеса вам помогут. В любви сконцентрируйтесь на позитиве, а на работе ждите неожиданной помощи.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

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НЕ загоняйте сами себя в проблемы. В отношениях не стоит ссориться. На работе не отграждайтесь от всех.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к совету старшего мужчины. В движении по карьерной лестнице доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

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Ваше сердце может разбиться. В любви может появиться кто-то третий. Избегайте проблем на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Пятерка жезлов"

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Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не стоит ссориться, а на работе провоцировать конфликт.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте своей интуиции. В любви откройте сердце навстречу чувствам. В работе действуйте по зову сердца.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

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Время для философских размышлений наступил. В любви стоит сделать перерыв, а на работе уйти в отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз жезлов"

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Вы — огонь. Освойте несколько новых сексуальных умений в постели. А на работе проявите активность.

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