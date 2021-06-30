Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "серьезном инциденте", связанном с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "серьезном инциденте", связанном с коронавирусом

Диктатор обвинил высокопоставленных чиновников в пренебрежении своими обязанностями во время борьбы с глобальным пандемией.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может угрожать безопасности страны, несмотря на общенациональные противоэпидемические усилия.

Об этом в среду, 30 июня, со ссылкой на KCNA сообщает Yonhap.

Отмечается, что во время заседания политбюро Трудовой партии Кореи диктатор обвинил высокопоставленных чиновников в пренебрежении своими обязанностями во время выполнения мероприятий, необходимых для борьбы с глобальной пандемией коронавируса.

"Пренебрегая важными решениями партии в ее национальной чрезвычайной антивирусной борьбе в рамках подготовки к глобальному кризису в области здравоохранения, ответственные должностные лица спровоцировали серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности страны и ее народа", — заявил Ким Чен Ын.

По словам лидера Северной Кореи, "основным фактором, который препятствует выполнению важных задач, является неспособность и безответственность высших должностных лиц".

"Общепартийная борьба должна вестись против идеологических дефектов и всевозможных негативных факторов, которые оказываются среди высших должностных лиц", — высказался он.

В то же время подробностей относительно упомянутого диктатором "серьезного инцидента" не сообщается.

Северная Корея продолжает настаивать на отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране, однако с начала пандемии в КНДР действует жесткий пограничный контроль и еще ряд противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидера и плачут из-за его худобы.

Напомним, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

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