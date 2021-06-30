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40-річна Анна Сафрончик у бікіні показала ідеальну фігуру

40-річна Анна Сафрончик у бікіні показала ідеальну фігуру

instagram.com/annasafroncik

Акторка захопила пляжним знімком.

Італійська акторка та онучка українського хореографа Григорія Чапкіса, Анна Сафрончик захопила розкішною фігурою.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Донька Елізи: Повернення до Рівомброза" показала нові фото з відпочинку в Греції. На знімку 40-річна знаменитість позувала на пляжі у крихітному бікіні. Анна показала витончені форми.

© instagram.com/annasafroncik
instagram.com/annasafroncik

У дописі Сафрончик залишила цитату Фабриціо Караманьї: "Мало хто може прийти, щоб знайти тебе там, де ти є насправді. Ось чому я люблю шум хвиль. Вони завжди знають, де ти".

У відповідь користувачі залюбки написали в коментарях сотні компліментів.

  • Божественна краса
  • Слухай, я одягаюся у хвилю
  • Яка красива
  • Ти – диво

Нагадаємо, раніше онучка Григорія Чапкіса показала фігуру в бікіні та спричинила фурор серед фанів. Анна Сафрончик захопила стрункою фігурою.