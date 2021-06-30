США спростували інформацію про рух свого есмінця до Криму

США спростували інформацію про рух свого есмінця до Криму

Ракетний есмінець USS Ross перебуває в одеському порту.

Ракетний есмінець США USS Ross, який бере участь у спільних американо-українських навчаннях Sea Breeze 2021, не прямує до тимчасово окупованого Криму і перебуває в порту Одеси.

Про це у ніч проти середи, 30 червня, повідомляється в мікроблозі американського флоту в Twitter.

"Попри нещодавні повідомлення, есмінець USS Ross ще 30 хвилин тому перебував і в доступному для огляду майбутньому розташовуватиметься в порту Одеси, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze", - йдеться в повідомленні.

Напередодні у Мережі з'явилася інформація про те, що есмінець нібито почав рух в напрямку Кримського півострова.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

Нагадаємо, що у понеділок, 28 червня, у Чорному морі розпочалися спільні американо-українські навчання Sea Breeze 2021, в ході яких учасники мають відпрацювати різні бойові сценарії, зокрема маневри на суші, зіткнення десантних кораблів і водолазні операції.

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