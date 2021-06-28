У Чорному морі стартували американо-українські навчання Sea Breeze 2021

Під час занять плануються виконання маневрів на суші та воді, відпрацювання бойових сценаріїв.

У Чорному морі розпочалися спільні американо-українські навчання Sea Breeze 2021. В ході навчань їхні учасники мають відпрацювати різні бойові сценарії, серед яких маневри на суші, зіткнення десантних кораблів, водолазні операції.

Про це повідомляє "УНІАН".

Навчання проходитимуть у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях з 28 червня до 10 липня 2021 року і стануть наймасштабнішими за останні 20 років. У навчаннях візьмуть участь 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Від України ними керуватиме заступник командувача Військово-морських сил ЗСУ капітан 1 рангу Олексій Доскато, від США - капітан 1 рангу Стюарт Бауман.

Також в масштабних навчаннях участь беруть представники 29 країн - зокрема, Австралії, Албанії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бангладешу, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Єгипту, Ізраїлю, Італії, Канади, Литви, Латвії, Молдови, Норвегії, Пакистану, Польщї, Румунії, Сенегалу, Туреччини, Франції, Швеці, Японії, Північної Ірландії.

Загалом у навчаннях беруть участь понад 30 літаків і вертольотів, до 5 тис. чол. особового складу, 50 одиниць озброєння і техніки.

Від України до навчань залучено ВМС, Повітряні сили, Військову службу правопорядку, Медичні сили, Держприкордонслужбу, СБУ, Нацполіцію, Морську охорону тощо.

Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

Нагадаємо, що американський есмінець USS Ross, який візьме участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze, зайшов до порту Одеси.

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