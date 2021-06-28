Зеленський під час виступу в Раді звернувся до нардепів та урядовців

Зеленський під час виступу в Раді звернувся до нардепів та урядовців

Президент нагадав присутнім 3 основні приорітети Конституції України.

Сьогодні, у День Конституції України Верховна Рада зібралася на урочисте засідання. З промовою до присутніх у залі нардепів та урядовців звернувся президент України Володимир Зеленський.

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Наприкінці своєї промови він нагадав присутнім про пріоритети, вказані у Конституції.

"На останок, хочу звернутись до народних депутатів України до урядовців та всіх інших державних службовців незалежно від рангу та від статусу.

Після перших слів трьох статей нашої Конституції, наступні статті нашого основного Закону починаються такими словами, як: держава, земля, суспільне життя, права і свободи, громадяни, діти, екологічна безпека, правовий порядок, захист вітчизни, державна мова і символи, право голосу, народне волевиявлення... І дуже далеко після них, майже вкінці згадуються слова: президент України, народні депутати і Кабінет міністрів.

В Конституції чітко визначено пріоритет. Все те, що набагато вище нас всіх, наших інтересів та наших амбіцій, все те, що ми маємо захищати і забезпечувати, все те, чому і кому ми маємо служити. Більшість я сьогодні назвав. Можливо ви запам'ятали не всі, але головне запам'ятати три: Україна, суверенітет, людина", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вперше за 311 років до України зі Швеції до 30-ї річниці нашої незалежності привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

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