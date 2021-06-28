Україна 28 червня відзначає 25 річницю ухвалення Конституції

Конституція Україні була ухвалена 28 червня 1996 року.

28 червня — День Конституції України. Цього 2021 року Україна відзначає 25 річницю ухвалення Основного закону держави.

Найважливіший закон України був ухвалений 28 червня 1996 року. Сталося це на п'ятий рік після проголошення незалежності нашої держави. Майже добу депутати не виходили із сесійної зали. Через 23 години безперервних дебатів 315 народних обранцыв проголосували за ухвалення Основного закону України.

Ухвалення Конституції України закріпило правові основи незалежної держави, її територіальну цілісність і суверенітет. Даний закон сприяв подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Після ухвалення закону про Конституцію в сесійний зал парламенту був урочисто внесений синьо-жовтий державний прапор і вперше прозвучав національний гімн України.

Міжнародне співтовариство визнало українську Конституцію однією з найдемократичніших у світі.

Варто зазначити, що першою Конституцією в історії нашої держави був документ, написаний у 1710 році українським гетьманом Пилипом Орликом. Це був історичний документ, що встановлював права та обов'язки членів Війська запорізького, але в Україні він так і не був офіційно затверджений.

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