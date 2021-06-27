Американський ракетний есмінець прибув до Одеси

USS Ross приєднається до інших кораблів, які візьмуть участь у навчаннях Sea Breeze.

Американський есмінець USS Ross, який візьме участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze, зайшов до порту Одеси.

Про це йдеться на сторінці навчань в Facebook.

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"Есмінець військово-морських сил США USS Ross прибув до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze. Це 21-а ітерація навчань, під час яких понад 30 країн об'єднаються для навчань у Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

Сценарій навчань призначений для об'єднання збройних сил з Північної і Південної Америки, Європи, Африки, Азії та Австралії для перевірки різних бойових дисциплін на море, на суші і в повітрі, включаючи бойові дії на поверхні, наземні операції, протидію підводній небезпеці, протиповітряну оборону і методи знешкодження боєприпасів.

USS Ross — один з чотирьох есмінців ВМС США, що базуються в Роті (Іспанія). На борту корабля — 90 пускових установок системи "Іджіс", які можуть запускати крилаті ракети Tomahawk.

У квітні 2017 року есмінець USS Ross брав участь в ударі крилатими ракетами "Томагавк" по сирійській авіабазі "Еш-Шайрат". Востаннє він був в Одесі у 2019 році.

Раніше повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США.

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