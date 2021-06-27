Американский ракетный эсминец прибыл в Одессу

USS Ross присоединится к другим кораблям, которые примут участие в учениях Sea Breeze.

Американский эсминец USS Ross, который примет участие в международных учениях Sea Breeze, зашел в порт Одессы.

Об этом говорится на странице учений в Facebook.

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"Эсминец военно-морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это двадцать первая итерация учений, во время которых более 30 стран объединятся для учений в Черном море", — говорится в сообщении.

Сценарий учений предназначен для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на поверхности, наземные операции, противодействие подводной опасности, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

USS Ross — один из четырех эсминцев ВМС США, базирующиеся в Роте (Испания). На борту корабля — 90 пусковых установок системы "Иджис", которые могут запускать крылатые ракеты Tomahawk.

В апреле 2017 года эсминец USS Ross участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Эш-Шайрат". Последний раз он был в Одессе в 2019 году.

Ранее поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США.

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